DECORAÇÃO

Transforme sua casa com conforto e estilo para o inverno

7 passos para uma casa no clima do frio

Com a mudança das estações, a casa também pede uma adaptação. O outono e o inverno convidam a criar ambientes mais quentinhos e acolhedores. Não pense em reformas, mas sim em ajustes na decoração. >

Toque natural que aquece

A presença de plantas ajuda a umidificar o ar seco, comum no frio. As de folhas largas são indicadas. A paleta de cores da temporada abraça os tons terrosos, que saem do verde vibrante da natureza.>