‘Três Graças’: Segredo de Consuelo é revelado por Misael em cena de briga

Felipe Sena
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:52
Um segredo obscuro de Misael (Belo) está prestes a ser revelado em “Três Graças”, e o trabalhador finalmente vai abrir o jogo sobre o que levou ao fim do relacionamento com Consuelo (Viviane Araújo) nos próximos capítulos de “Tres Graças”.
A revelação acontece quando Consuelo já estiver morando na casa de Júnior (Guthierry Sotero), e Misael passar a noite no local. A cena começa com Consuelo e Júnior conversando, enquanto Misael dorme na sala. Em determinado momento, ele desperta e entra no assunto, e Consuelo diz que ele sempre teve o hábito de ouvir conversas mesmo dormindo.
Três Graças
É nesse momento que Misael relembra uma mágoa antiga e acusa Consuelo de tê-lo adormecido para sair escondida e ir a um baile. Ela rebate na mesma hora e garante que não foi para festa nenhuma, apenas para buscar a irmã.
Misael insiste que Consuelo teria pedido carona ao vizinho. Em seguida, afirma que o lugar era distante demais para que a história fizesse sentido e diz que não engole a versão dela. Irritada, Consuelo responde que, a vítima da situação foi ela, por ter aguentado o que chama de “loucura” de Misael.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.