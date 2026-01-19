Acesse sua conta
‘Três Graças’: Segredo de Consuelo é revelado por Misael em cena de briga

Misael conta detalhes de suspeita da ex-companheira que retorna à Chacrinha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:52

Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em '
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em 'Três Graças'

Um segredo obscuro de Misael (Belo) está prestes a ser revelado em “Três Graças”, e o trabalhador finalmente vai abrir o jogo sobre o que levou ao fim do relacionamento com Consuelo (Viviane Araújo) nos próximos capítulos de “Tres Graças”.

A revelação acontece quando Consuelo já estiver morando na casa de Júnior (Guthierry Sotero), e Misael passar a noite no local. A cena começa com Consuelo e Júnior conversando, enquanto Misael dorme na sala. Em determinado momento, ele desperta e entra no assunto, e Consuelo diz que ele sempre teve o hábito de ouvir conversas mesmo dormindo.

É nesse momento que Misael relembra uma mágoa antiga e acusa Consuelo de tê-lo adormecido para sair escondida e ir a um baile. Ela rebate na mesma hora e garante que não foi para festa nenhuma, apenas para buscar a irmã.

Misael insiste que Consuelo teria pedido carona ao vizinho. Em seguida, afirma que o lugar era distante demais para que a história fizesse sentido e diz que não engole a versão dela. Irritada, Consuelo responde que, a vítima da situação foi ela, por ter aguentado o que chama de “loucura” de Misael.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Três Graças

