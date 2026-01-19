Acesse sua conta
Gerluce expulsa Arminda da Chacrinha: confira o resumo de 'Três Graças' desta segunda-feira (19)

Novela das nove tem fortes emoções sobre esculturas misteriosas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:23

Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças'
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

Arminda (Grazi Massafera) é expulsa da Chacrinha por Gerluce (Sophie Charlotte), e Raul (Paulo Mendes) permanece com a cuidadora da avó. Leonardo (Pedro Novaes) conta a Viviane (Gabriela Loran) que Ferette (Murilo Benício) descobriu sobre eles.

Arminda anda pela Chacrinha e entra no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) cede aos encantos de Arminda, mas impede que a mulher retire a lona que cobre As Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) manda um áudio para Ferette, contando sobre a presença de Lorena na casa dos tios.

Tags:

