Gerluce expulsa Arminda da Chacrinha: confira o resumo de 'Três Graças' desta segunda-feira (19)

Felipe Sena
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:23
Arminda (Grazi Massafera) é expulsa da Chacrinha por Gerluce (Sophie Charlotte), e Raul (Paulo Mendes) permanece com a cuidadora da avó. Leonardo (Pedro Novaes) conta a Viviane (Gabriela Loran) que Ferette (Murilo Benício) descobriu sobre eles.
Arminda anda pela Chacrinha e entra no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) cede aos encantos de Arminda, mas impede que a mulher retire a lona que cobre As Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) manda um áudio para Ferette, contando sobre a presença de Lorena na casa dos tios.
Três Graças
Ferette comunica a Leonardo que o filho deve trazer a namorada para um jantar em sua casa. Consuelo (Viviane Araújo) aparece de surpresa no ferro-velho de Joaquim, dizendo que Misael (Belo) planeja cometer um crime.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.