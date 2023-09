Trisal que terá bebê em outubro comemora reconhecimento de união estável

Trisal comemora reconhecimento de união estável após dez anos



Uma das mulheres está grávida. Nascimento do bebê está previsto para outubro. Criança terá direito ao registro multiparental, ou seja, vai poder ter os nomes dos três.



Um trisal do Rio Grande do Sul comemorou o reconhecimento da união estável após 10 anos de luta.Casados desde 2006, os bancários Denis Ordovás, 45 anos e Letícia Ordovás, 51, vivem um romance com Keterlin Kaefer, 32, desde 2013.