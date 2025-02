ELITE REUNIDA

Trump e Musk no Brasil? Magnatas marcarão presença no casamento de Conor Kennedy e Giulia Be em SP

Noivo da cantora é sobrinho-neto do ex-presidente americano assassinado John F. Kennedy

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 15:57

Giulia Be e Conor Kennedy Crédito: Reprodução

A cantora brasileira Giulia Be anunciou que o seu casamento no Brasil com o milionário americano Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, já tem data marcada. O evento acontecerá no dia 29 de novembro e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), o vice-presidente J.D. Vance e o empresário Elon Musk.>

A cerimônia religiosa será na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Já para festa luxuosa no hotel Rosewood são aguardados mais de 600 convidados, brasileiros e estadunidenses. A data para o casamento irá cair no dia do feriado de Thanksgiving, para facilitar a vinda dos convidados norte-americanos ao Brasil. >

Os noivos terão15 padrinhos, incluindo o primo de Conor Kennedy, filho do ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger e Maria Kennedy Schriver. O vestido da noiva será assinado pelo estilista de grife Ralph Lauren. O DJ Diplo, amigo próximo da Giulia, já confirmou presença e ficará responsável pela música na celebração. >