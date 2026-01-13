ANIMAIS

Tubarão de quase 400 anos intriga cientistas com metabolismo que desafia as leis do envelhecimento

O tubarão-da-groenlândia desafia o tempo com uma vida que ultrapassa os 400 anos

Veja como a ciência descobriu a idade impressionante deste predador das águas profundas Crédito: NOAA Okeanos Explorer Program/Wikimedia Commons

Existe um predador silencioso que atravessa os séculos nas correntes mais geladas da Terra, com uma paciência quase eterna. O tubarão-da-groenlândia detém o recorde de vertebrado mais longevo, superando qualquer outra criatura que possua coluna vertebral.

Esse animal magnífico pode alcançar a marca de quatro séculos de vida, um tempo superior ao de muitas civilizações modernas. Além de sua longa vida, ele demora mais de 100 anos apenas para iniciar seu ciclo de reprodução.

Portanto, estamos falando de uma das espécies mais lentas e resistentes que a ciência já catalogou nos oceanos. Sua existência desafia as leis comuns do envelhecimento biológico observadas em outros animais terrestres ou marinhos.

Aparência e vida no isolamento total

Esse tubarão prefere as águas mais geladas e profundas, o que torna sua observação direta uma tarefa extremamente complicada. Devido a esse isolamento, ele é menos conhecido do que outras 500 espécies de tubarões existentes.

A coloração de seu corpo é escura, transitando entre tons de cinza, preto e algumas nuances de marrom. Essas características físicas ajudam o animal a permanecer quase invisível em um ambiente de luz escassa e frio intenso.

O ritmo de um caçador sonolento

Com um formato cilíndrico e ausência de nadadeira anal, o animal se assemelha visualmente a um antigo modelo de submarino.Ele impressiona pelo tamanho, chegando a medir sete metros e pesar até 1,5 tonelada na fase adulta.

Mas o que mais chama atenção é sua maneira extremamente vagarosa de se mover. Em geral, ele percorre apenas 34,14 centímetros por segundo para preservar sua preciosa reserva de energia.

Decifrando o passado através da visão

Como as vértebras dessa espécie são macias e não apresentam anéis, os biólogos utilizam o cristalino dos olhos para medir o tempo. Esse tecido acumula camadas ao longo da vida, funcionando como um registro biológico da trajetória do animal.

Com o uso da técnica de radiocarbono, pesquisadores estimaram que a longevidade desses tubarões varia entre 272 e 392 anos.

Essa descoberta mudou significativamente a forma como a ciência compreende a biologia marinha e a resiliência dos grandes predadores oceânicos.

Adaptações para o ambiente gelado e profundo

Esse gigante não se limita às águas da Groenlândia, sendo encontrado também no Atlântico Norte e até no Caribe.

Ele consegue sobreviver a profundidades extremas de até 2,2 mil metros, onde a luz solar jamais consegue penetrar.

Para evitar que cristais de gelo destruam seus tecidos, o tubarão produz compostos químicos internos que atuam como um anticongelante natural.