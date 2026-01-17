ASTROLOGIA

Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta

Maturidade, clareza e decisões firmes marcam o início de um período que pode durar anos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

A partir deste sábado, 17 de janeiro, algo muda de forma definitiva para alguns signos do zodíaco. Não é uma virada barulhenta, mas profunda. Surge uma consciência mais madura sobre quem se é, o que se quer e o que não faz mais sentido carregar. Este momento inaugura uma fase de força interior, responsabilidade e escolhas alinhadas com a própria verdade. É o começo de uma nova era pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Uma sensação de despertar marca esse novo ciclo. Você percebe que vinha funcionando no automático e agora retoma o controle da própria direção. Há mais clareza, criatividade prática e vontade de melhorar a própria vida de forma consistente.

Dica cósmica: pequenos ajustes conscientes geram grandes transformações.

Capricórnio: Você entra em um período de autoridade interna rara. Não há mais necessidade de provar nada para ninguém, apenas de construir algo sólido e coerente com quem você se tornou. Decisões passam a ser tomadas com mais calma e convicção, e isso muda completamente sua postura diante da vida.

Dica cósmica: segurança verdadeira vem de assumir quem você é hoje.

Aquário: Este é o início de uma fase em que ideias deixam de ser apenas conceitos e passam a exigir ação real. Você sente que não dá mais para adiar projetos ou viver no campo das possibilidades. O chamado agora é assumir responsabilidades e sustentar suas escolhas.

Dica cósmica: compromisso com seus valores é o que transforma visão em realidade.