Um poder adormecido desperta hoje (17 de janeiro) e coloca 3 signos em um caminho sem volta

Maturidade, clareza e decisões firmes marcam o início de um período que pode durar anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Shutterstock

A partir deste sábado, 17 de janeiro, algo muda de forma definitiva para alguns signos do zodíaco. Não é uma virada barulhenta, mas profunda. Surge uma consciência mais madura sobre quem se é, o que se quer e o que não faz mais sentido carregar. Este momento inaugura uma fase de força interior, responsabilidade e escolhas alinhadas com a própria verdade. É o começo de uma nova era pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Uma sensação de despertar marca esse novo ciclo. Você percebe que vinha funcionando no automático e agora retoma o controle da própria direção. Há mais clareza, criatividade prática e vontade de melhorar a própria vida de forma consistente.

Dica cósmica: pequenos ajustes conscientes geram grandes transformações.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Capricórnio: Você entra em um período de autoridade interna rara. Não há mais necessidade de provar nada para ninguém, apenas de construir algo sólido e coerente com quem você se tornou. Decisões passam a ser tomadas com mais calma e convicção, e isso muda completamente sua postura diante da vida.

Dica cósmica: segurança verdadeira vem de assumir quem você é hoje.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário: Este é o início de uma fase em que ideias deixam de ser apenas conceitos e passam a exigir ação real. Você sente que não dá mais para adiar projetos ou viver no campo das possibilidades. O chamado agora é assumir responsabilidades e sustentar suas escolhas.

Dica cósmica: compromisso com seus valores é o que transforma visão em realidade.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

