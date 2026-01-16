Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram hoje (16 de janeiro) em uma fase que pode mudar completamente seus rumos

Conversas desconfortáveis, mas reveladoras, abrem portas inesperadas e mudam a perspectiva de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e reenconto
Signos e reenconto Crédito: Reprodução

Depois desta sexta-feira, dia 16 de janeiro, um novo tipo de clareza começa a se formar para alguns signos do zodíaco. Nem tudo surge de forma suave, mas o que parece estranho ou desafiador no início se revela essencial para criar crescimento, abundância e novas oportunidades. A chave está em ouvir, refletir e manter a mente aberta para caminhos que antes não eram considerados. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas

Cor e número da sorte de hoje (16 de janeiro): pequenos sinais que atraem boas respostas

Imagem - O universo testa limites e entrega um sinal forte e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (16 de janeiro)

O universo testa limites e entrega um sinal forte e impossível de ignorar para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio hoje (16 de janeiro)

Gêmeos: Seus planos sofrem pequenas reviravoltas, mas isso acontece para mostrar que existem maneiras melhores de fazer o que você já faz bem. Uma sugestão externa pode soar incômoda no início, mas traz exatamente a expansão que você precisava. Aceitar ajuda se transforma em vantagem.

Dica cósmica: ouvir com atenção pode acelerar seu sucesso.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Escorpião: A consciência sobre experiências passadas muda completamente sua postura diante de novas oportunidades. Você deixa de esperar decepções e passa a agir com mais confiança e maturidade. Essa mudança interna atrai progresso e resultados concretos.

Dica cósmica: não projete o passado no que ainda pode dar certo.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Peixes: Um forte senso de propósito começa a se destacar após o dia 16. Você entende que crescer também significa se abrir para oportunidades sem medo. Sua sensibilidade se mostra uma aliada poderosa na hora de reconhecer o que vale a pena.

Dica cósmica: confiar na própria intuição é o seu maior trunfo agora.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil

Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil
Imagem - Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas

Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas
Imagem - Universo envia alívio hoje (16 de janeiro): 4 signos finalmente cortam o que faz mal e veem a vida melhorar

Universo envia alívio hoje (16 de janeiro): 4 signos finalmente cortam o que faz mal e veem a vida melhorar

MAIS LIDAS

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
01

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)
03

Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
04

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador