ASTROLOGIA

3 signos entram hoje (16 de janeiro) em uma fase que pode mudar completamente seus rumos

Conversas desconfortáveis, mas reveladoras, abrem portas inesperadas e mudam a perspectiva de alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e reenconto Crédito: Reprodução

Depois desta sexta-feira, dia 16 de janeiro, um novo tipo de clareza começa a se formar para alguns signos do zodíaco. Nem tudo surge de forma suave, mas o que parece estranho ou desafiador no início se revela essencial para criar crescimento, abundância e novas oportunidades. A chave está em ouvir, refletir e manter a mente aberta para caminhos que antes não eram considerados. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Seus planos sofrem pequenas reviravoltas, mas isso acontece para mostrar que existem maneiras melhores de fazer o que você já faz bem. Uma sugestão externa pode soar incômoda no início, mas traz exatamente a expansão que você precisava. Aceitar ajuda se transforma em vantagem.

Dica cósmica: ouvir com atenção pode acelerar seu sucesso.

Escorpião: A consciência sobre experiências passadas muda completamente sua postura diante de novas oportunidades. Você deixa de esperar decepções e passa a agir com mais confiança e maturidade. Essa mudança interna atrai progresso e resultados concretos.

Dica cósmica: não projete o passado no que ainda pode dar certo.

Peixes: Um forte senso de propósito começa a se destacar após o dia 16. Você entende que crescer também significa se abrir para oportunidades sem medo. Sua sensibilidade se mostra uma aliada poderosa na hora de reconhecer o que vale a pena.

Dica cósmica: confiar na própria intuição é o seu maior trunfo agora.