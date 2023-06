Uma das mulheres mais ricas do mundo: saiba o tamanho da fortuna de Taylor Swift

O Brasil receberá uma bilionária em novembro. Taylor Swift fará cinco apresentações, com ingressos muito disputados por fãs. A cantora estadunidense é uma das 50 mulheres mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes. Sua fortuna é avaliada em US$ 740 milhões, cerca de R$ 3,6 bilhões na cotação atual, e a coloca em 34º lugar da lista.



Apenas uma artista é mais rica que Taylor: Rihanna, que acumula US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 6,84 bilhões.