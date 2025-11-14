ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta sexta (14 de novembro)

Sol em Escorpião e Lua em Aquário movimentam o dia e podem indicar combinações certeiras para quem confia na intuição antes de jogar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Sexta-feira, 14 de novembro de 2025, chega carregada de energia intensa e transformadora, perfeita para quem quer arriscar um palpite na loteria com um toque do universo. O Sol segue firme em Escorpião, revelando verdades e impulsionando decisões corajosas, enquanto a Lua em Aquário acende ideias criativas e faz a intuição brilhar.

A configuração astrológica do dia sugere um equilíbrio entre razão e emoção: é hora de ousar, mas com consciência. Mercúrio em Sagitário amplia horizontes e ajuda a enxergar além do óbvio, enquanto Vênus em Libra suaviza tensões e atrai boas vibrações para as relações.

Áries

Números da sorte: 9, 18 e 27

Dica: Confie na sua energia, mas não se precipite.



Touro

Números da sorte: 6, 14 e 21

Dica: Use sua intuição financeira, ela pode surpreender.



Gêmeos

Números da sorte: 3, 5 e 32

Dica: Aposte em combinações criativas e fora do padrão.



Câncer

Números da sorte: 7, 15 e 19

Dica: Ouça o coração antes de jogar, ele sabe o caminho.



Leão

Números da sorte: 1, 13 e 30

O protagonismo está com você, confie no brilho próprio.



Virgem

Números da sorte: 8, 45 e 50

Dica: Planeje com calma, a sorte favorece quem se organiza.



Libra

Números da sorte: 4, 28 e 51

Dica: O equilíbrio é o segredo: nem oito, nem oitenta.



Escorpião

Números da sorte: 9, 11 e 33

Dica: Use seu magnetismo para atrair o que deseja.



Sagitário

Números da sorte: 3, 14 e 42

Aposte no impulso certo, mas com fé e foco.



Capricórnio

Números da sorte: 4, 18 e 36

Persistência e paciência continuam sendo seu bilhete premiado.



Aquário

Números da sorte: 1, 7 e 47

Confie na originalidade, ela é sua maior força.



Peixes

Números da sorte: 2, 11 e 22

Siga o que o coração manda, ele nunca erra.

