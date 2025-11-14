Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta sexta (14 de novembro)

Sol em Escorpião e Lua em Aquário movimentam o dia e podem indicar combinações certeiras para quem confia na intuição antes de jogar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Sexta-feira, 14 de novembro de 2025, chega carregada de energia intensa e transformadora, perfeita para quem quer arriscar um palpite na loteria com um toque do universo. O Sol segue firme em Escorpião, revelando verdades e impulsionando decisões corajosas, enquanto a Lua em Aquário acende ideias criativas e faz a intuição brilhar.

A configuração astrológica do dia sugere um equilíbrio entre razão e emoção: é hora de ousar, mas com consciência. Mercúrio em Sagitário amplia horizontes e ajuda a enxergar além do óbvio, enquanto Vênus em Libra suaviza tensões e atrai boas vibrações para as relações.

  • Áries
    Números da sorte: 9, 18 e 27
    Dica: Confie na sua energia, mas não se precipite.

  • Touro 
    Números da sorte: 6, 14 e 21
    Dica: Use sua intuição financeira, ela pode surpreender.

  • Gêmeos 
    Números da sorte: 3, 5 e 32
    Dica: Aposte em combinações criativas e fora do padrão.

  • Câncer 
    Números da sorte: 7, 15 e 19
    Dica: Ouça o coração antes de jogar, ele sabe o caminho.

  • Leão 
    Números da sorte: 1, 13 e 30
    O protagonismo está com você, confie no brilho próprio.

  • Virgem 
    Números da sorte: 8, 45 e 50
    Dica: Planeje com calma, a sorte favorece quem se organiza.

  • Libra 
    Números da sorte: 4, 28 e 51
    Dica: O equilíbrio é o segredo: nem oito, nem oitenta.

  • Escorpião 
    Números da sorte: 9, 11 e 33
    Dica: Use seu magnetismo para atrair o que deseja.

  • Sagitário 
    Números da sorte: 3, 14 e 42
    Aposte no impulso certo, mas com fé e foco.

  • Capricórnio
    Números da sorte: 4, 18 e 36
    Persistência e paciência continuam sendo seu bilhete premiado.

  • Aquário
    Números da sorte: 1, 7 e 47
    Confie na originalidade, ela é sua maior força.

  • Peixes 
    Números da sorte: 2, 11 e 22
    Siga o que o coração manda, ele nunca erra.

Com a Lua em Aquário e o Sol em Escorpião, a sexta-feira vibra em sintonia entre emoção e razão. É um ótimo momento para quem quer reorganizar a vida, transformar rotinas e, quem sabe, testar a sorte com uma ajudinha dos astros. As combinações funcionam como um convite para jogar com leveza e intenção.

