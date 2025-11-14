Vai jogar na loteria? Veja os números que trazem sorte para cada signo nesta sexta (14 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00
Sexta-feira, 14 de novembro de 2025, chega carregada de energia intensa e transformadora, perfeita para quem quer arriscar um palpite na loteria com um toque do universo. O Sol segue firme em Escorpião, revelando verdades e impulsionando decisões corajosas, enquanto a Lua em Aquário acende ideias criativas e faz a intuição brilhar.
A configuração astrológica do dia sugere um equilíbrio entre razão e emoção: é hora de ousar, mas com consciência. Mercúrio em Sagitário amplia horizontes e ajuda a enxergar além do óbvio, enquanto Vênus em Libra suaviza tensões e atrai boas vibrações para as relações.
Veja as características dos signos
As 3 qualidades de cada signo
Com a Lua em Aquário e o Sol em Escorpião, a sexta-feira vibra em sintonia entre emoção e razão. É um ótimo momento para quem quer reorganizar a vida, transformar rotinas e, quem sabe, testar a sorte com uma ajudinha dos astros. As combinações funcionam como um convite para jogar com leveza e intenção.