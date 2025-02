CURIOSIDADE

Veja quais são as 5 linguagens do amor e descubra qual a sua

Cada pessoa pode ter mais de uma forma de demonstrar, mas sempre existe a predominante

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 10:00

Demonstrações de amor podem ser variadas Crédito: Shutterstock

Quem é um pouco mais ligado nos termos e assuntos que estão em alta com certeza já ouviu falar nas "linguagens do amor". O conceito, desenvolvido pelo escritor Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, basicamente quer dizer que cada pessoa tem uma forma de demonstrar o que sente.>

O autor explica que algumas pessoas precisam falar repetidas vezes que amam o parceiro, enquanto alguns não conseguem verbalizar de modo algum um "eu te amo", mas demonstram o sentimento cuidando da pessoa diariamente, preparando um café ou dando presentes. Não existe manual para amar.>

O livro diz ainda que entender a sua própria linguagem do amor, assim como a de seu parceiro ou das pessoas importantes para você, é fundamental para melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos. É importante destacar que cada pessoa pode ter uma combinação dessas linguagens, com uma mais predominante do que as outras. >

Confira quais são as cinco linguagens do amor e identifique a sua (pode ser mais de uma): >

Palavras de Afirmação:>

Pessoas que têm essa linguagem do amor sentem-se mais amadas quando recebem elogios, palavras de encorajamento, reconhecimento e afeto verbal. Dizer “Eu te amo”, "Você é importante para mim" ou até expressões de gratidão são fundamentais para essas pessoas.>

Qualidade de Tempo:>

Para quem tem essa linguagem, o amor é demonstrado através da atenção total e da presença. O importante é passar tempo de qualidade juntos, sem distrações. Isso pode significar sair para um passeio, conversar por horas ou apenas compartilhar momentos tranquilos e significativos.>

Atos de Serviço:>

Algumas pessoas se sentem amadas quando o parceiro ou pessoa significativa faz algo para ajudar ou aliviar suas responsabilidades. Isso pode ser algo simples, como ajudar nas tarefas de casa, preparar uma refeição ou até realizar algo que a outra pessoa tenha pedido. O que importa é o esforço de demonstrar cuidado por meio de ações.>

Toque Físico:>

Para quem tem essa linguagem, o toque é uma das formas mais poderosas de mostrar amor. Abraços, beijos, carinhos, apertos de mão ou qualquer forma de contato físico é extremamente importante para a sensação de afeto e segurança emocional.>

Presentes:>