Veja ranking dos campeões mais votados do BBB e quem pode bater recorde hoje (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:30
Com a final do BBB 26 batendo à porta, o público se pergunta, a vitória será apertada ou um 'massacre'? Ana Paula Renault aparece nas enquetes como favorita absoluta para uma vitória que promete entrar para a história. Mas o desafio é gigante, para carimbar sua vaga entre os maiores fenômenos do reality, ela precisará de uma votação recorde, superando marcas que muitos consideravam impossíveis.
Ganhar o Big Brother é o sonho de muitos, mas levar o prêmio com o apoio quase unânime do público é para poucos. Recentemente, no BBB 25, Renata Saldanha venceu com uma margem modesta de 51,90%. Um cenário bem diferente do que viveu Fael Cordeiro, no BBB 12, que detém até hoje a coroa de campeão com maior número de votos, com surreais 92%.
Veja ranking dos campeões mais votados do BBB
Quem não se lembra do fenômeno Juliette? Em 2021, ela parou o país e garantiu o topo do pódio com 90,15%. Antes dela, o lendário Diego Alemão já tinha mostrado como se faz, faturando o BBB 7 com 91% de aprovação. Esses participantes não apenas ganharam; eles dominaram a narrativa do início ao fim, deixando pouca margem para os rivais.
Por outro lado, no BBB 9, Max Porto venceu com apenas 34,85%, uma diferença mínima para a segunda colocada, Priscila Pires. Para Juliano Floss e Milena, o desafio de hoje é justamente furar a bolha do favoritismo de Ana Paula e tentar uma virada histórica nos minutos finais.
Finalistas do BBB 26
Fael Cordeiro (BBB 12): 92%
Diego Alemão (BBB 7): 91%
Juliette (BBB 21): 90,15%
Cida (BBB 4): 69%
Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96%
Amanda (BBB 23): 68,9%
Kleber Bambam (BBB 1): 68%
Cézar Lima (BBB 15): 65%
Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65%
Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79%
Com o prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, a tensão é a maior de todos os tempos. Se Ana Paula confirmar o favoritismo das redes, ela pode saltar direto para o topo desse ranking.