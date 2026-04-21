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Veja ranking dos campeões mais votados do BBB e quem pode bater recorde hoje (21)

Com prêmio de R$ 5,44 milhões em jogo, final do BBB 26 pode registrar porcentagem inédita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:30

Juliette vence o 'BBB21' Crédito: Reprodução/Globo

Com a final do BBB 26 batendo à porta, o público se pergunta, a vitória será apertada ou um 'massacre'? Ana Paula Renault aparece nas enquetes como favorita absoluta para uma vitória que promete entrar para a história. Mas o desafio é gigante, para carimbar sua vaga entre os maiores fenômenos do reality, ela precisará de uma votação recorde, superando marcas que muitos consideravam impossíveis.

Ganhar o Big Brother é o sonho de muitos, mas levar o prêmio com o apoio quase unânime do público é para poucos. Recentemente, no BBB 25, Renata Saldanha venceu com uma margem modesta de 51,90%. Um cenário bem diferente do que viveu Fael Cordeiro, no BBB 12, que detém até hoje a coroa de campeão com maior número de votos, com surreais 92%.

Veja ranking dos campeões mais votados do BBB

Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação
Diego Alemão (BBB 7): 91% por
Juliette (BBB 21): 90,15% por Reprodução | Instagram
Cida (BBB 4): 69% por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96% por Reprodução/Instagram
Amanda (BBB 23): 68,9% por Reprodução/TV Globo
Kleber Bambam (BBB 1): 68% por Reprodução
Cézar Lima (BBB 15): 65% por Reprodução
Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65% por Reprodução
Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79% por Reprodução / Instagram
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Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação

Quem não se lembra do fenômeno Juliette? Em 2021, ela parou o país e garantiu o topo do pódio com 90,15%. Antes dela, o lendário Diego Alemão já tinha mostrado como se faz, faturando o BBB 7 com 91% de aprovação. Esses participantes não apenas ganharam; eles dominaram a narrativa do início ao fim, deixando pouca margem para os rivais.

Por outro lado, no BBB 9, Max Porto venceu com apenas 34,85%, uma diferença mínima para a segunda colocada, Priscila Pires. Para Juliano Floss e Milena, o desafio de hoje é justamente furar a bolha do favoritismo de Ana Paula e tentar uma virada histórica nos minutos finais.

Finalistas do BBB 26

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a grande final do BBB 26 por Arte/Gabriel Cerqueira
Ana Paula Renault por Divulgação
Juliano Floss por Divulgação
Milena por Divulgação
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
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Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a grande final do BBB 26 por Arte/Gabriel Cerqueira

  • Confira o ranking dos campeões com maior número de votos:

Fael Cordeiro (BBB 12): 92%

Diego Alemão (BBB 7): 91%

Juliette (BBB 21): 90,15%

Cida (BBB 4): 69%

Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96%

Amanda (BBB 23): 68,9%

Kleber Bambam (BBB 1): 68%

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Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Milena; quem você quer que ganhe?

Cézar Lima (BBB 15): 65%

Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65%

Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79%

  • O que esperar de hoje?

Com o prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, a tensão é a maior de todos os tempos. Se Ana Paula confirmar o favoritismo das redes, ela pode saltar direto para o topo desse ranking. 

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