ABSURDO

Vídeo: em hospital, alunas de medicina zombam de jovem transplantada 4 vezes

Em postagem no TikTok, estudantes comentam caso de Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, que acabou morrendo após 4 transplantes de órgãos

Duas estudantes de medicina postaram um vídeo, tirado do ar nesta terça-feira (8/4) do TikTok (assista abaixo), em que expõem a paciente Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, nove dias antes de ela morrer de insuficiência renal, em 28 de fevereiro, no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.>