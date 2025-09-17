VEJA!

VÍDEO: Homem é surpreendido por tubarão ao pular no mar

Apesar do susto, homem saiu ileso

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:27

Vídeo surpreendeu internautas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi surpreendido ao mergulhar em alto-mar e dá de cara com um tubarão. O vídeo divulgado no TikTok viralizou e deixou internautas em choque.

Stella Privett, que divulga conteúdos de pescaria, mostrou o momento em seu perfil nas redes sociais nesta semana. O vídeo mostra um momento familiar de pescaria em uma lancha, até que um homem que aparece na gravação resolve dar um mergulho.

No registro, é possível ver o momento exato em que ele é surpreendido por um tubarão ao saltar na água. Quando se vê diante do animal, ele nada na direção contrária e segue para a embarcação, assustado.

O tubarão também se afasta do homem. A mulher que grava o vídeo chega a dizer que ele se “salvou”.