Truque simples e natural mantém carrapatos bem longe; aprenda

Mais do que uma alternativa aos produtos químicos, os repelentes naturais oferecem uma barreira protetora ampla

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:00

Plantas aromáticas ajudam a afastar carrapatos, mosquitos e até pulgas Crédito: Foto: John Tann/Wikimedia Commons

Carrapatos são uma preocupação crescente para quem frequenta áreas verdes, mas eles não estão sozinhos. Mosquitos, pulgas e outros insetos também podem causar incômodo e transmitir doenças. A boa notícia é que existem soluções naturais capazes de reduzir esse risco de forma prática e sustentável.

Com o cultivo de certas plantas e o uso de óleos essenciais, é possível criar um ambiente menos atrativo para carrapatos e, ao mesmo tempo, afastar outros insetos que afetam o bem-estar.

Formas naturais de proteção

O princípio dos repelentes é simples: eles mascaram o odor humano que atrai as pragas. Quando o cheiro natural é substituído por aromas intensos, os insetos ficam desorientados e tendem a se afastar.

Entre as plantas mais recomendadas para esse tipo de proteção estão: sardinheira (ou gerânio), citronela, lavanda, alecrim, hortelã, alho e calêndula.

Além de bonitas e fáceis de cultivar, essas espécies têm perfumes que funcionam como barreiras contra carrapatos, mosquitos, pulgas e moscas.

O efeito é ainda mais intenso quando utilizadas na forma de óleos essenciais, aplicados em áreas expostas do corpo, como tornozelos e pulsos.

Hábitos que ajudam a prevenir

Além das plantas, algumas medidas práticas fortalecem ainda mais a proteção. Escolher roupas leves que cubram braços e pernas é uma estratégia eficiente para reduzir o contato direto com carrapatos e insetos.

Outra dica é combinar o uso de repelentes naturais com produtos convencionais, aumentando a barreira protetora em locais de maior risco. Essa dupla proteção garante mais tranquilidade para quem frequenta áreas de mata ou jardins com vegetação densa.

Cuidados ao voltar para casa

Depois de passeios ou trilhas, é importante examinar o corpo com atenção. Carrapatos podem se prender à pele sem causar dor imediata, mas devem ser removidos rapidamente para evitar problemas maiores. Uma pinça é a ferramenta mais indicada para esse tipo de remoção.

Além disso, higienizar roupas e calçados usados ao ar livre contribui para evitar que insetos e pragas se espalhem dentro de casa.

Doenças transmitidas pelas pragas

Carrapatos estão associados a doenças sérias, como febre maculosa e doença de Lyme. Mas eles não são os únicos vilões. Mosquitos podem transmitir arboviroses como dengue e chikungunya, enquanto pulgas podem provocar alergias e desconforto.