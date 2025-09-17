Truque simples e natural mantém carrapatos bem longe; aprenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
17 de setembro de 2025
Carrapatos são uma preocupação crescente para quem frequenta áreas verdes, mas eles não estão sozinhos. Mosquitos, pulgas e outros insetos também podem causar incômodo e transmitir doenças. A boa notícia é que existem soluções naturais capazes de reduzir esse risco de forma prática e sustentável.
Carrapato
Mais do que uma alternativa aos produtos químicos, os repelentes naturais oferecem uma barreira protetora ampla contra diversas pragas.
Com o cultivo de certas plantas e o uso de óleos essenciais, é possível criar um ambiente menos atrativo para carrapatos e, ao mesmo tempo, afastar outros insetos que afetam o bem-estar.
O princípio dos repelentes é simples: eles mascaram o odor humano que atrai as pragas. Quando o cheiro natural é substituído por aromas intensos, os insetos ficam desorientados e tendem a se afastar.
Entre as plantas mais recomendadas para esse tipo de proteção estão: sardinheira (ou gerânio), citronela, lavanda, alecrim, hortelã, alho e calêndula.
Além de bonitas e fáceis de cultivar, essas espécies têm perfumes que funcionam como barreiras contra carrapatos, mosquitos, pulgas e moscas.
O efeito é ainda mais intenso quando utilizadas na forma de óleos essenciais, aplicados em áreas expostas do corpo, como tornozelos e pulsos.
Além das plantas, algumas medidas práticas fortalecem ainda mais a proteção. Escolher roupas leves que cubram braços e pernas é uma estratégia eficiente para reduzir o contato direto com carrapatos e insetos.
Outra dica é combinar o uso de repelentes naturais com produtos convencionais, aumentando a barreira protetora em locais de maior risco. Essa dupla proteção garante mais tranquilidade para quem frequenta áreas de mata ou jardins com vegetação densa.
Depois de passeios ou trilhas, é importante examinar o corpo com atenção. Carrapatos podem se prender à pele sem causar dor imediata, mas devem ser removidos rapidamente para evitar problemas maiores. Uma pinça é a ferramenta mais indicada para esse tipo de remoção.
Além disso, higienizar roupas e calçados usados ao ar livre contribui para evitar que insetos e pragas se espalhem dentro de casa.
Carrapatos estão associados a doenças sérias, como febre maculosa e doença de Lyme. Mas eles não são os únicos vilões. Mosquitos podem transmitir arboviroses como dengue e chikungunya, enquanto pulgas podem provocar alergias e desconforto.
Manter plantas aromáticas, usar óleos essenciais e adotar hábitos simples não só garante mais tranquilidade em passeios, como também ajuda a proteger a saúde da família contra um conjunto variado de ameaças invisíveis.