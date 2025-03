É BOM MESMO?

Vídeo: provamos o novo Passatempo 'sabor infância'; veja o que achamos

Jornalistas do CORREIO avaliam se biscoito recheado tem mesmo aquele sabor que marcou os anos 1990

Neste mês, a Nestlé anunciou que decidiu ouvir as críticas dos consumidores e prometeu retomar a antiga fórmula do biscoito Passatempo. A novidade já está nas prateleiras dos mercados de todo o país, com um selo vermelho escrito "sabor de infância", indicando que se trata daquele gostinho familiar que fez sucesso nos anos 1990.>