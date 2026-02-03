Acesse sua conta
Virgínia chama atenção ao usar coleira com nome de Vini Jr.

Empresária recriou fantasia utilizada por Luma Oliveira em 1998

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:16

Virgínia com fantasia inspirada em Luma de Oliveira
Virgínia com fantasia inspirada em Luma de Oliveira Crédito: Reprodução

Na manhã de hoje (3), a empresária e influenciadora Virgínia Fonseca apareceu no seu Instagram com a reinterpretação de um look icônico do Carnaval de 1998, utilizado pela modelo Luma de Oliveira. As fotos são de um ensaio pré-carnavalesco exclusivo para o Gshow e já acumulam quase 2 milhões de curtidas na rede social.

“Amando viver cada momento desse carnaval!!! Reproduzimos para o Gshow o look da diva Luma de Oliveira em 1998”, escreveu na legenda.

A atual rainha de bateria da Grande Rio posou nas fotos trajando um body preto cravejado e um adorno de cabeça semelhante a orelhas felinas. Mas o que surpreendeu foi a coleira em seu pescoço, que carrega o nome do seu namorado, o jogador Vini Jr.

A inspiração, Luma de Oliveira, desfilou em 1998 para a escola de samba Tradição com uma coleira escrita “Eike”, o nome do seu até então marido, o empresário Eike Batista. Luma ganhou notoriedade como musa do Carnaval, por seus desfiles em diversas escolas de samba, como Mangueira, Tradição, Portela e Viradouro.

Reação de Vini Jr.

Ao Gshow, Virgínia conta que pediu uma prévia das fotos para o fotógrafo, para que pudesse mostrar para o namorado. Ela também relatou, na mesma entrevista, qual foi a reação do craque da Seleção Brasileira com a declaração: "Gente, ele já entendeu que eu o amo no nível brega. Vou para os jogos com a foto dele na camiseta e tudo mais (risos)”.

O jogador do Real Madrid também deixou comentário no carrossel de fotos no Instagram da amada, reagindo à homenagem: “A mais braba de todas”. Os dois namoram há cerca de quatro meses e protagonizam um namoro polêmico, assumido após o divórcio da empresária com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos.

Carnaval Virginia Vini jr. Coleira

