SAÚDE

Virginia Fonseca relata mal-estar após cirurgias combinadas

Influenciadora passou por procedimentos e acredita que o problema foi causado por alimentação

H Heider Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 12:58

Influenciadora compartilhou com seguidores seu estado de saúde Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca revelou aos seguidores que enfrentou uma noite difícil após passar por uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical, mastopexia e rejuvenescimento facial e corporal. Apesar do susto, a influenciadora descartou qualquer relação entre o mal-estar e os procedimentos realizados.

“Bom dia para quem passou mal a madrugada toda. Postei minha barriga estufada para vocês, né? Depois daquilo, foi só ladeira abaixo. Passei a noite inteira golfando e com dor no estômago. Tive febre… Nossa Senhora! Foi tenso, viu?”, contou Virginia, que está em sua casa de praia em Mangaratiba, no litoral fluminense, acompanhada da família e amigos.

Virginia Fonseca diz que passou mal na madrugada Crédito: Reprodução/Instagram

Durante o relato, ela explicou que recorreu à ajuda de sua mãe, Margareth Serrão. “Desci para o quarto da minha mãe para ela me ajudar. Ela foi buscar remédio e deu de cara com o Negão [seu cachorro] também passando mal no banheiro. Eu fiquei no quarto dela até umas cinco da manhã. Foi horrível, mas não acho que tenha sido por conta das cirurgias. Acho que foi alguma coisa que comemos”, afirmou. O marido de Virginia, o cantor Zé Felipe, também comentou que teve um leve mal-estar. “Eu estava meio ruim, só um pouquinho”, disse ele.

Virginia realizou os procedimentos no dia 6 de janeiro e compartilhou o momento com os fãs. “Hoje vou retirar a hérnia do umbigo e fazer a mastopexia. Sempre digo que, depois de três filhos, não é mais peito, é teta”, brincou ela. Virginia é mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 4 meses.