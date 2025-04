NOVO AMOR

Viúvo de autor de novelas da Globo se casa com homem 31 anos mais novo

Evento aconteceu no apartamento onde o viúvo viveu com o autor por mais de 20 anos

Edgar Moura Brasil, 68 anos, viúvo de Gilberto Braga, autor de novelas famosas da Globo, se casou na noite deste sábado (5) com Christian Vieira, de 37. A cerimônia, que reuniu 120 convidados, aconteceu no apartamento no Arpoador, na Zona Sul do Rio, onde o decorador viveu por mais de 20 anos com o autor de "Vale tudo". >