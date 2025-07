CANSAÇO

Você se sente esgotado? Conheça o segredo para um descanso de verdade

Descubra como revitalizar sua mente e corpo da forma certa, segundo especialistas

As faces do cansaço

O ator Stéphane Garneau, em conversa com a Ohdio, exemplificou o desgaste mental ao mencionar: "Fiquei surpreso ao saber que grandes mestres do xadrez conseguem queimar 6 mil calorias por dia durante torneios. Isso é fadiga mental, é energia gasta." >

Por que pausar é vital

Muitos acreditam que acumular férias é a melhor estratégia, mas especialistas desaconselham essa prática. Eliana Torrezan, diretora do Centro Psicológico de Controle de Stress, alertou ao portal UOL: "não se deve acumular férias". Ela explica que pausas de qualidade, distribuídas ao longo do ano, são mais benéficas.>

Essas interrupções regulares funcionam como um reinício para a mente e o corpo. Torrezan destaca que elas "funcionam como uma parada para reorganizar as ideias, pensar com calma, descansar e depois enfrentar as dificuldades ou executar novos planos." Portanto, integrar pequenos períodos de relaxamento no dia a dia é fundamental para manter o bem-estar e a performance contínuos.>