NOVELA

Volta Por Cima tem 2 reviravoltas e afunda protagonistas

Últimas semanas da novela Volta Por Cima traz duas reviravoltas no enredo com barraco de Edson e Roxelle presa

Nas últimas semanas da novela Volta Por Cima , a Globo traz duas reviravoltas que afundam dois protagonistas no capítulo desta terça-feira (15/4). Portanto, haverá um tremendo barraco que envolve Edson (Aílton Graça) e até mesmo Roxelle (Isadora Cruz) presa. >

De acordo com apurações dos noveleiros especialistas do portal TV FOCO em suma ao resumo apresentado pela Globo no portal Gshow, veja o que acontece nessa reta final.>