ASTRO BRASILEIRO

Wagner Moura vai estrelar novo filme de ficção científica no streaming; vem saber

O ator foi anunciado como protagonista de “11817”, novo filme da Netflix

Após curtir temporada de férias em Salvador, o ator baiano Wagner Moura acaba de ser anunciado como protagonista de “11817”, novo filme de ficção científica da Netflix. Com direção de Louis Leterrier, a produção também será estrelada por Greta Lee, que foi indicada ao Globo de Ouro por sua atuação em “Vidas Passadas” e esteve em séries como “Boneca Russa” e “Morning Show”, com Jennifer Aniston.

O público também poderá prestigiar Wagner Moura em “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho que tem previsão de estreia para este ano ainda. A obra teve cenas gravadas nas cidades de Recife e São Paulo e traz no elenco nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho e mais. No thriller de suspense ambientado durante a ditadura no Brasil, na década de 1970, Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que chega no Recife em 1977 à procura de um pouco de paz, mas logo se torna um agente do caos na cidade.