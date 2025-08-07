CASA

Xô, pombo sujo! Descubra 3 plantas que vão expulsar essas pragas da sua casa

Proteja sua casa de pombos e doenças com soluções naturais e de baixo custo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:00

Proteja sua família! Saiba quais plantas podem afastar pombos e evitar pragas indesejadas Crédito: Freepik

Incomodado com pombos na sua casa? Descubra como três plantas populares podem se tornar a sua defesa natural contra essas aves, que além de barulho, podem trazer riscos à saúde de toda a família.

Essas aves, apesar de parecerem inofensivas, são grandes transmissores de doenças. É crucial adotar medidas eficazes para manter seu ambiente doméstico seguro e livre dessas visitas indesejadas, protegendo a saúde de todos.

Riscos da convivência com pombos

A presença de pombos em áreas urbanas é um problema de saúde pública. Eles carregam uma série de patógenos que podem causar doenças graves em humanos, como a criptococose, conhecida como "doença do pombo".

Os esporos de fungos presentes nas fezes secas dos pombos, ao serem inalados, podem infectar os pulmões e o sistema nervoso central, levando a quadros de meningite. Proteger-se é fundamental para a saúde da família.

Manjericão: o repelente invisível

O manjericão, um ingrediente comum na cozinha, esconde uma poderosa função repelente contra pombos. O seu aroma intenso é percebido como um incômodo pelas aves, afastando-as de áreas onde a planta está presente.

Posicione vasos de manjericão em peitoris de janelas, varandas ou outras áreas onde os pombos costumam pousar. Esta simples ação cria uma barreira natural, mantendo sua casa livre dessas pragas aladas.

Lavanda: a barreira perfumada

Com sua beleza e fragrância calmante, a lavanda é muito mais do que uma planta ornamental. Ela emite um aroma que, embora agradável para nós, é um forte repelente para os pombos, desencorajando sua aproximação.

Plante lavanda em seu jardim ou utilize vasos em locais estratégicos para criar um ambiente menos convidativo para essas aves. Dessa forma, você desfruta de um lar perfumado e protegido simultaneamente.

Cravo-da-índia: uma solução prática

O cravo-da-índia é reconhecido por suas propriedades repelentes, e essa característica se estende aos pombos. Seu cheiro marcante e pungente é capaz de afastar essas aves de áreas onde ele é aplicado.