Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zoológico que não tem jaulas e animais ficam livres vira sensação na Europa

O zoológico europeu que une turismo e ciência na reprodução de espécies raras

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:00

Zoologico checo promete experiência única
Zoologico checo promete experiência única Crédito: Atillak / Wikimedia Commons

Localizado a poucos minutos do centro urbano de Jihlava, o zoológico prova que a modernidade pode respeitar a fauna. O parque se destaca por usar a geografia local e os declives naturais a favor dos bichos.

A proposta principal é criar um ambiente contínuo em que a sensação de liberdade plena prevalece sobre o confinamento. Consequentemente, o projeto atrai olhares de especialistas que buscam referências para parques ecológicos modernos no território do Brasil.

Animais no zoológico

Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
Animais no por Reprodução | Redes Sociais
1 de 9
Animais no por Reprodução | Redes Sociais

Explorando o mundo sem sair do vale

Os visitantes caminham por cenários que recriam fielmente diversas partes do globo em um espaço único. É possível visitar o parque asiático de Hokkaido e sentir-se em outro continente de forma muito rápida.

Essa organização por regiões facilita o entendimento do público sobre a biodiversidade global e os climas. Acima de tudo, o uso de espelhos d’água substitui as grades, mantendo a harmonia visual de toda a paisagem natural local, criando um cenário verdadeiramente deslumbrante.

Compromisso real com a vida selvagem

O zoológico não é apenas lazer, mas um centro vital de pesquisa científica na Europa Central. Desde o início, os gestores focam na reprodução de animais que sofrem com a caça e a perda de habitat.

Em 2024, dois novos leopardos-das-neves chegaram para integrar a família do parque, frutos de uma linhagem antiga. Além disso, o nascimento de um hipopótamo-pigmeu destaca a importância global deste santuário para a natureza atual. Esse esforço contínuo garante que espécies raras continuem existindo para o bem do nosso planeta.

Tags:

Turismo

Mais recentes

Imagem - O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido

O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido
Imagem - Grávida, esposa quebra silêncio sobre assédio cometido por Pedro no BBB 26 e afirma: 'Não haverá uma conversa'

Grávida, esposa quebra silêncio sobre assédio cometido por Pedro no BBB 26 e afirma: 'Não haverá uma conversa'
Imagem - Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão
02

Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
03

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
04

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade