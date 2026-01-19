TURISMO

Zoológico que não tem jaulas e animais ficam livres vira sensação na Europa

O zoológico europeu que une turismo e ciência na reprodução de espécies raras

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:00

Zoologico checo promete experiência única Crédito: Atillak / Wikimedia Commons

Localizado a poucos minutos do centro urbano de Jihlava, o zoológico prova que a modernidade pode respeitar a fauna. O parque se destaca por usar a geografia local e os declives naturais a favor dos bichos.

A proposta principal é criar um ambiente contínuo em que a sensação de liberdade plena prevalece sobre o confinamento. Consequentemente, o projeto atrai olhares de especialistas que buscam referências para parques ecológicos modernos no território do Brasil.

Explorando o mundo sem sair do vale

Os visitantes caminham por cenários que recriam fielmente diversas partes do globo em um espaço único. É possível visitar o parque asiático de Hokkaido e sentir-se em outro continente de forma muito rápida.

Essa organização por regiões facilita o entendimento do público sobre a biodiversidade global e os climas. Acima de tudo, o uso de espelhos d’água substitui as grades, mantendo a harmonia visual de toda a paisagem natural local, criando um cenário verdadeiramente deslumbrante.

Compromisso real com a vida selvagem

O zoológico não é apenas lazer, mas um centro vital de pesquisa científica na Europa Central. Desde o início, os gestores focam na reprodução de animais que sofrem com a caça e a perda de habitat.