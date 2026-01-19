Zoológico que não tem jaulas e animais ficam livres vira sensação na Europa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:00
Localizado a poucos minutos do centro urbano de Jihlava, o zoológico prova que a modernidade pode respeitar a fauna. O parque se destaca por usar a geografia local e os declives naturais a favor dos bichos.
A proposta principal é criar um ambiente contínuo em que a sensação de liberdade plena prevalece sobre o confinamento. Consequentemente, o projeto atrai olhares de especialistas que buscam referências para parques ecológicos modernos no território do Brasil.
Animais no zoológico
Os visitantes caminham por cenários que recriam fielmente diversas partes do globo em um espaço único. É possível visitar o parque asiático de Hokkaido e sentir-se em outro continente de forma muito rápida.
Essa organização por regiões facilita o entendimento do público sobre a biodiversidade global e os climas. Acima de tudo, o uso de espelhos d’água substitui as grades, mantendo a harmonia visual de toda a paisagem natural local, criando um cenário verdadeiramente deslumbrante.
O zoológico não é apenas lazer, mas um centro vital de pesquisa científica na Europa Central. Desde o início, os gestores focam na reprodução de animais que sofrem com a caça e a perda de habitat.
Em 2024, dois novos leopardos-das-neves chegaram para integrar a família do parque, frutos de uma linhagem antiga. Além disso, o nascimento de um hipopótamo-pigmeu destaca a importância global deste santuário para a natureza atual. Esse esforço contínuo garante que espécies raras continuem existindo para o bem do nosso planeta.