ENQUETE

Enquete BBB 25: Maike, Renata ou Vinícius, quem deve ser eliminado no Paredão? VOTE!

Eliminação será na quinta-feira (10)

Não tem tempo para lamentar no BBB 25. Logo após a eliminação de João Gabriel do programa, já teve nova prova do líder e formação de paredão nesta terça (8).>