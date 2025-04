VOTE!

Enquete BBB 25: Qual dos eliminados você queria que tivesse ido para a final?

E se a final do BBB 25 fosse diferente? Pois é, o programa já está chegando ao fim, mas sempre tem aquele participante que sai e deixa uma pontinha de tristeza e uma sensação de que merecia ir mais longe no jogo. >

Pensando nisso, o CORREIO quer saber: se fosse você no comando do BBB, quem voltaria direto pro top 3 da final? Quem foi injustiçado, esquecido pelo povo, eliminado antes da hora? Bora fazer justiça com as próprias mãos – ou melhor, com o dedinho na enquete.>