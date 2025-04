VOTE!

Enquete: Guilherme, João Pedro ou Renata, quem você quer ver campeão do BBB 25?

Final do reality show será nesta terça-feira (22)

O BBB 25 está chegando ao fim. Com a eliminação de Vitória Strada, neste domingo, restam apenas três participantes na casa, que disputam o prêmio milionário do reality: Guilherme, João Pedro e Renata. A final será nesta terça (22), a partir das 22h30. O escolhido pelo público vai levar para casa R$ 2.720.000, além dos prêmios acumulados no programa.>