VOTE!

Enquete BBB 25: Parcial mostra que disputa será acirrada entre participantes

Paredão ainda está indefinido

Muita gente não esperava, mas dona Delma é a provável próxima eliminada do BBB 25. A expectativa era que ela e Guilherme unissem forças contra Renata, mas a loira, além de ter uma torcida forte, é mais competitiva no jogo.>

Apesar de estar com mais votos, a distância de Delma e Renata é de apenas 6%. A sogra de Guilherme aparece com 49.06%, enquanto a bailarina está com 43,2%. Guilherme é o mais tranquilo na disputa, com apenas 7,74%.>