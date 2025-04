VOTE AGORA

Enquete: O que você achou do empate do Vitória contra o Fluminense na Série A

Rubro-negro viu Cano abrir o placar para os cariocas, mas buscou o ponto com gol de Lucas Braga

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 20:33

Vitória empatou com o Fluminense dentro do Maracanã Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após mostrar reação ao vencer o Fortaleza dentro de casa, o Vitória foi ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (20) para tentar continuar com a sequência tímida de três jogos sem sair de campo derrotado. A missão quase foi "por água abaixo", mas o atacante Lucas Braga mostrou qualidade para garantir um ponto dentro do Maracanã. Cano foi o autor do gol do Fluminense na partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

O primeiro tempo do confronto contou com mais chances do Fluminense, apesar de um domínio maior do Leão nas ações do jogo. A efetividade foi coroada com o argentino Germán Cano abrindo o placar na reta final da primeira etapa. No final da partida, Lucas Braga empatou o jogo após jogada individual.>

O próximo compromisso do Vitória na temporada ocorre na próxima quarta-feira (23), quando volta a Salvador para enfrentar o Cerro Largo, do Uruguai, pela 3ª rodada do grupo B da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30.>