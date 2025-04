EMPATE HERÓICO

Vitória sai atrás, mas busca empate no Maracanã contra o Fluminense

Rubro-negro viu Cano abrir o placar para os cariocas, mas buscou o ponto com gol de Lucas Braga

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 20:23

Vitória x Fluminense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após mostrar reação ao vencer o Fortaleza dentro de casa, o Vitória foi ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (20) para tentar continuar com a sequência tímida de três jogos sem sair de campo derrotado. A missão quase foi "por água abaixo", mas o atacante Lucas Braga mostrou qualidade para garantir um ponto dentro do Maracanã. Cano foi o autor do gol do Fluminense na partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

O primeiro tempo do confronto contou com mais chances do Fluminense, apesar de um domínio maior do Leão nas ações do jogo. A efetividade foi coroada com o argentino Germán Cano abrindo o placar na reta final da primeira etapa. No final da partida, Lucas Braga empatou o jogo após jogada individual.>

O próximo compromisso do Vitória na temporada ocorre na próxima quarta-feira (23), quando volta a Salvador para enfrentar o Cerro Largo, do Uruguai, pela 3ª rodada do grupo B da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30.>

O JOGO>

O Maracanã, pintado de branco, verde e grená, viu um início de partida favorável para os mandantes da vez. A estratégia do Fluminense, que entrou em campo com uma sequência de cinco triunfos, foi de agressividade ao time rubro-negro a partir da posse de bola. Sem ela, o Tricolor das Laranjeiras se compactava dentro de seu próprio campo e dificultava os avanços do Leão.>

O Vitória, de outra forma, buscou verticalizar mais o seu jogo. Tendência adotada novamente pela equipe de Thiago Carpini nos últimos jogos, a posse de bola majoritária foi abdicada em favor de uma mentalidade mais reativa. No entanto, a rápida recomposição dos mandantes era um impeditivo para a construção do jogo.>

Apesar do início tomado pelas ofensivas tricolores, o domínio da primeira etapa pertenceu ao time de Salvador. Quando tratou a bola com mais paciência, o Leão inverteu o cenário da partida e passou a progredir dentro do campo com troca de passes e velocidade nas beiradas.>

Os cariocas só voltaram a levar perigo na faixa dos 30 minutos, quando o goleiro Lucas Arcanjo precisou trabalhar para impedir que os rubro-negros não saíssem atrás no placar. Apesar da boa partida, no entanto, os comandados de Carpini não conseguiram traduzir o desempenho em chances reais de balançar as redes. >

Aos 38 minutos, o Leão vacilou e o Fluminense aproveitou. Arias tabelou com Samuel Xavier e recebeu de volta na linha de fundo. O colombiano cruzou rasteiro, a bola desviou no calcanhar de Zé Marcos e sobrou para Cano na segunda trave. O argentino aproveitou a falha de Claudinho e completou de cabeça para abrir o placar.>

A volta do intervalo propiciou um Vitória ofensivo, já que teve sua primeira finalização logo no início. Logo em seguida, o Fluminense retomou o jogo para si e viu o o Leão igualar novamente a partida. Enxergando a equipe ter mais espaço para chutar, Carpini mudou a estrutura ao colocar Fabri e Janderson juntos pelo meio, o que deslocou Matheuzinho para o lado esquerdo.>

O tempo foi passando e o Leão teve mais dificuldade em construir as jogadas de perigo. Em meio a uma noite pouco inspirada do ataque, o Tricolor das Laranjeiras se fechavam em seu campo de defesa e buscaram definir os lances com paciência. Foi desta forma que John Arias teve chance de ampliar o placar, mas desperdiçou.>

O Vitória tinha a posse da bola e tinha o objetivo de entrar na área adversária construindo pelas beiradas do campo. Se antes Erick e Mosquito pouco faziam dentro de campo, as entradas de Fabri e Osvaldo pouco tiveram impacto no confronto. A mudança no esquema do Leão, agora com dois centroavantes, involuiu o desempenho da equipe.>

No apagar das luzes, uma jogada individual furou o bloqueio tricolor. Lembrando o torcedor rubro-negro da jogada de Zé Hugo na temporada passada, Lucas Braga passou por todo mundo e tocou para Claudinho. O lateral jogou para a área e Fabri ajeitou para Lucas Braga aparecer novamente e completar para dentro das redes.>

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 1 Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Thiago Santos) e Ganso (Nonato); Arias, Canobbio (Serna) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald), Gabriel Baralhas e Matheuzinho, Erick (Osvaldo), Gustavo (Fabri) e Janderson (Lucas Braga). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: Maracanã;>

Gols: Cano, aos 38 minutos do primeiro tempo; Lucas Braga, aos 44 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Claudinho (Vitória);>

Público: 26.873 pagantes;>

Renda: R$ 1.280.457,00;>

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);>