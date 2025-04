MACHUCADOS

Vitória tem seis desfalques para confronto contra o Fluminense; veja

Rubro-negro enfrenta os cariocas neste domingo (20), a partir das 18h30

Após conquistar os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro com diante do Fortaleza, o Vitória vai ao Rio de Janeiro para dar sequência aos três jogos sem perder na temporada. Desta vez, no entanto, o confronto contra o Fluminense será válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã começa às 18h30 deste domingo (20). O técnico Thiago Carpini conta com seis desfalques.>