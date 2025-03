sua diversão

5 orações para o período da Quaresma

Essas preces guiam para uma reflexão profunda sobre a fé e a conversão

A Quaresma é um período de 40 dias que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e se estende até a Quinta-feira Santa. Esse período convida os fiéis à conversão, à oração e à prática da caridade. É um tempo de preparação para a Páscoa, no qual buscamos nos aproximar mais de Deus por meio da penitência, do jejum e da reflexão sobre a Paixão de Cristo. >

As orações desempenham um papel essencial nesse caminho espiritual, ajudando-nos a fortalecer nossa fé e a renovar nosso compromisso com o Evangelho. A seguir, veja 5 orações para o período da Quaresma! >

1. Oração para o início da Quaresma

Deus, Criador da minha vida, renova-me: traz-me para uma nova vida em Ti. Toca-me e faz-me sentir integro novamente. Ajuda-me a ver o Teu amor na Paixão, morte e Ressurreição de Vosso Filho… Ajuda-me a observar a Quaresma de uma forma que me permita celebrar esse mesmo amor. Ajuda-me a preparar para viver estas semanas da Quaresma, à medida que eu sinto uma profunda tristeza pelos meus pecados e Teu amor eterno por mim. >

Pai Santo, que Jesus mande sobre mim o Espírito Santo, conduzindo-me neste tempo favorável a uma sincera conversão. Preciso, Senhor, viver a graça do meu batismo, morrendo para o que não é Teu e vivendo conformada à Tua vontade. Que a Tua palavra me conduza durante todos os dias deste retiro quaresmal. Com o jejum, a oração e a caridade operosa, unida à penitência, espero a vida nova na Páscoa! Amém! >