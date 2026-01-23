Acesse sua conta
Festival de Verão: Carlinhos Brown e Caetano Veloso fazem passagem de som e aquecem arena

Festival chega à 25ª edição neste fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 22:12

Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Ó o gelo” de um lado, “sai da frente” do outro, e cada peça da estrutura do Festival de Verão encontra seu lugar. O movimento na Arena Festival foi intenso na tarde desta sexta-feira (23), para que tudo estivesse pronto para o espetáculo do fim de semana.

No palco, não era diferente. Com a festa a menos de um dia de começar, algumas das estrelas do festival tiraram a tarde de sexta-feira (23) para fazer a passagem de som e deixar tudo nos trinques.

Às 16h, Carlinhos Brown fez o espaço vibrar ao som da percussão de seus sucessos. Naquele momento, a apresentação era para uma arena vazia – muito diferente do que será visto neste sábado, com ingressos esgotados há mais de uma semana.

O artista, que lançou no último dia 16 o álbum EletroCarnaBrown, com batidas do DJ Deeplick, deixou o lançamento de fora do repertório do FV. Segundo ele, a escolha do repertório se deu a partir do nível de alegria e de popularidade das músicas.

“Estou trazendo o clássico numa noite de clássicos. Numa noite que tem Ney e Caetano. Então, por que não cantar Maimbê Dandá? Por que não cantar Água Mineral, Já Sei Namorar, A Namorada? Por que não cantar Uma Brasileira? Todas essas coisas perduram no inconsciente coletivo”, disse.

A parceria entre Brown e o FV, que vem desde a primeira edição, em 1999, se reforça com a presença do cantor na mudança de casa do festival. Realizado por muitos anos no Parque de Exposições, agora ganha espaço próprio no Wet Eventos. Para Brown, estava faltando no Festival de Verão um lugar como esse, com uma “personalidade que abraçasse o público”.

“Nessa Arena Festival há uma possibilidade de estar mais íntimo, ao mesmo tempo que é multitudinário. Nossa noite, inclusive. E o melhor de tudo é que eu fui escolhido para fechar a noite. Espero que vocês ainda tenham gás para assistir, porque eu estou com todo o gás para tocar”, cravou.

Depois da passagem de Brown, o palco ficou silencioso por cerca de duas horas. A trilha sonora principal voltou a ser a movimentação de elementos do palco e a chegada de produtos que abastecerão os freezers nos dias de festa. Às 19h30, porém, outro ícone tomou conta do microfone: Caetano Veloso.

Para quem trabalhava na montagem e estava encerrando o expediente, aquele foi um show particular. Com câmeras apontadas para o palco e sussurros de “olha Caetano ali”, teve início a passagem de som do santo-amarense, que começou o ensaio com canção Branquinha, presente no álbum Estrangeiro, de 1989, dedicada à Paula Lavigne.

E a festa de Caetano será em família. No ensaio, estava também a música Salvado”, do álbum Boas Novas, de seu filho Zeca Veloso. No disco, Zeca divide a faixa com o pai e os irmãos Moreno e Tom. No palco do FV, ele se junta a Caetano e Tom para apresentar a canção, no bom estilo de encontros do festival.

