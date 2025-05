sua diversão

5 pontos turísticos para visitar na Coreia do Sul

País asiático se consolida como destino emergente entre brasileiros, com aumento expressivo de visitantes

Portal Edicase

Publicado em 21 de maio de 2025 às 17:09

Crescimento do turismo na Coreia do Sul consolida o país como um dos destinos asiáticos que mais atraem visitantes Crédito: Imagem: Kampon | Shutterstock

A Coreia do Sul é um dos destinos asiáticos que mais atraem visitantes globais, incluindo brasileiros. Dados do Ministério do Turismo sul-coreano indicam que o número de turistas internacionais já ultrapassou os níveis pré-pandemia, impulsionado principalmente pelo fenômeno K-pop , pela gastronomia local e pelos cenários de dramas coreanos que conquistaram fãs em todo o mundo. >

“Estamos observando um interesse sem precedentes dos brasileiros pela Coreia do Sul. O que antes era um destino de nicho, agora se tornou uma das principais escolhas para quem busca uma experiência cultural imersiva e autêntica na Ásia”, afirma Erik Cabral, CEO da agência Viagem com Estilo. >

Segundo ele, o crescimento no número de visitantes tem boas explicações: “O aumento de 30% no fluxo turístico reflete não apenas a popularidade da cultura pop coreana, mas também o reconhecimento da excelente infraestrutura, segurança e diversidade de atrações que o país oferece”. >

A seguir, Erick Cabral elenca os cinco pontos turísticos mais procurados na Coreia do Sul e motivos para visitá-los. Confira! >

1. Seul

O Palácio Gyeongbokgung oferece um vislumbre da vida imperial coreana Crédito: Imagem: Kampon | Shutterstock

Na capital Seul, o Palácio Gyeongbokgung oferece um vislumbre da vida imperial coreana, enquanto o bairro Bukchon Hanok Village preserva centenas de casas tradicionais em ruas que parecem transportar o visitante para séculos atrás. “O contraste entre o antigo e o moderno é fascinante em Seul”, destaca Erick Cabral. >

Ele explica que essa convivência de tempos tão diferentes encanta os visitantes e proporciona uma imersão cultural única. “Em um mesmo dia, nossos clientes podem visitar templos centenários e explorar o futurista Dongdaemun Design Plaza”, afirma. >

Para os fãs da cultura pop, Gangnam oferece lojas de luxo e o COEX Mall com sua espetacular Starfield Library. Em Hongdae, a atmosfera jovem atrai visitantes com galerias independentes e artistas de rua. A N Seoul Tower proporciona vistas panorâmicas de 360 graus da metrópole, especialmente deslumbrantes ao pôr do sol. >

2. Busan

A praia de Haeundae é emoldurada por arranha-céus modernos Crédito: Imagem: natthawat88 | Shutterstock

Busan conquista visitantes com suas praias e atmosfera relaxada. A praia de Haeundae é emoldurada por arranha-céus modernos, enquanto o Templo Haedong Yonggungsa impressiona por sua localização sobre rochas à beira-mar. O Mercado de Peixes de Jagalchi é uma explosão sensorial onde os visitantes podem degustar frutos do mar frescos. O Parque Taejongdae oferece trilhas entre pinheiros centenários e falésias com vista para o mar. >

3. Gyeongju

O Observatório Cheomseongdae é considerado o mais antigo da Ásia Crédito: Imagem: Belen Sanma | Shutterstock

Conhecida como “ museu sem paredes”, Gyeongju preserva um impressionante patrimônio histórico. O Parque Tumuli abriga túmulos reais, enquanto o Observatório Cheomseongdae é considerado o mais antigo da Ásia. “Gyeongju é essencial para entender a profundidade histórica da Coreia”, comenta Erick Cabral. >

O Templo Bulguksa, patrimônio da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), oferece uma das experiências culturais mais autênticas do país, complementado pelo Templo Seokguram com sua monumental estátua de Buda. >

4. Ilha de Jeju

A Ilha de Jeju é dominada pelo Monte Hallasan Crédito: Imagem: DongBao | Shutterstock

A Ilha de Jeju é dominada pelo Monte Hallasan, o pico mais alto da Coreia do Sul. “É como o Havaí coreano, mas com identidade cultural única”, descreve o CEO da agência Viagem com Estilo. As formações de lava criaram atrações como a Caverna Manjanggul e as colunas hexagonais de Jusangjeolli Cliff. A ilha também é conhecida pelas haenyeo, mulheres mergulhadoras que coletam frutos do mar sem equipamento de respiração. >

5. Suwon

Suwon abriga a Fortaleza Hwaseong, patrimônio mundial da UNESCO Crédito: Imagem: Denis Kabanov | Shutterstock

A apenas 30 minutos de Seul, Suwon abriga a Fortaleza Hwaseong, patrimônio mundial da UNESCO. “A muralha de 5,7 km é uma obra-prima da engenharia militar da Dinastia Joseon”, explica Erick Cabral. O Palácio Hwaseong Haenggung abriga demonstrações de artes marciais tradicionais, enquanto o Estádio Mundial de Suwon, palco de jogos da Copa de 2002, oferece tours para entusiastas do futebol. >