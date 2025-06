sua diversão

6 dicas para passar no exame prático de direção sem nervosismo

Veja como se preparar emocional e tecnicamente para o grande dia

A reta final da jornada rumo à carteira de motorista pode ser angustiante para muitos candidatos. O exame prático é, sem dúvida, o momento de maior tensão para quem está tentando conquistar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A boa notícia é que, com planejamento e controle emocional, é possível driblar o nervosismo e aumentar consideravelmente as chances de aprovação. >

1. Treine com o instrutor e o carro que vai usar na prova

Evite surpresas: se possível, agende uma aula com o mesmo carro que será usado no dia do exame. “Cada veículo tem sua sensibilidade no pedal, ponto da embreagem e resposta da direção. Familiaridade faz diferença”, explica a psicóloga. Caso o carro quebre, ou seja trocado em cima da hora, Cecília Bellina recomenda pedir o reagendamento da prova. >