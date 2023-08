A cigarra e a formiga vivem nova aventura em Salvador

A escritora Palmira Heine. Crédito: divulgação

Os clássicos da literatura infantil nunca morrem, mas podem renascer da criatividade pulsante de novas autoras. Tem sido assim com a professora, poetisa e escritora Palmira Heine, que lança nes domingo (3), na livraria LDM do Shopping Bela Vista, A Cigarra e a Formiga: Uma Aventura em Salvador. O evento terá participação especial da Banda Sambalelê.



O novo livro da autora baiana foi inspirado em uma oficina de contação de história que ministrou em Itaipu, Foz do Iguaçu. “Lá, trabalhamos a fábula tradicional de La Fontaine em que a Cigarra é abandonada ao relento no frio do inverno pela Formiga e acusada de ser preguiçosa por só viver cantando. Quando tive a ideia de fazer a releitura dessa história, trouxe nuances da nossa cultura baiana e subverti a ideia da fábula original, fazendo a formiga aprender a importância da arte em nossas vidas”, destaca Palmira Heine.

O grupo Sambalelê. Crédito: Vanessa Aragão/divulgação

Na escrita de Palmira Heine, a Formiga aprende que a arte não é inútil. Ao contrário: cantar é trabalho sério e árduo que traz mais do que compensações financeiras, realização pessoal. E essa descoberta da importância da arte acontece no contato com outros personagens que trazem no nome homenagem a famosas personalidades baianas, como o vaga-lume poeta Lancastro Alves, o grilo Baetano Feloso, o passarinho Bebeto Gil e a Borboleta cantora Bebete Zagalo. “Os livros são uma ótima forma de despertar o valor da arte e da cultura, que alimentam a nossa alma. Vimos isso na pandemia quando tivemos que nos isolar e sentimos falta dos encontros, da arte, da cultura”, relembra Heine.

Com 20 páginas e ilustrações digitais assinadas pelo designer baiano Tiago Sansou, a narrativa é divertida, lúdica e promete atrair a atenção dos pequenos leitores. E trazer reflexões para os adultos também. “O livro faz uma crítica à produtividade e ao trabalho mecânico e exaustivo, que muitos de nós somos submetidos. É uma mensagem que desperta para a importância de termos tempo para desfrutarmos a vida. E essa é uma temática que pode e deve atravessar a literatura para infâncias”, defende.

Outra mensagem importante trazida nas entrelinhas da fábula repaginada é sobre a sobre amizade. “E também sobre o perdão. A Formiga tem uma nova chance quando se arrepende de ter abandonado a Cigarra no inverno e é perdoada pela amiga. A reconstrução de laços é um bom tema para conversar com as crianças”, sinaliza a escritora.