MPB

A criação de 'Cálice': como Gil e Chico transformaram dor e censura em um hino da resistência

Baiano relembrou como foi processo de composição da música, que se tornou uma das canções mais emblemáticas da MPB

Carol Neves

Publicado em 21 de março de 2025 às 14:57

Chico Buarque e Gilberto Gil Crédito: ricardo Stuckert/Divulgação

A música "Cálice", uma das mais icônicas da música popular brasileira, nasceu de um encontro entre dois gigantes da MPB: Gilberto Gil e Chico Buarque. A história por trás da composição, marcada por criatividade, ambiguidades e resistência à censura, foi detalhada por Gil em um relato sobre o processo criativo e o contexto político da época, em um post nas redes sociais nesta sexta-feira (21). A música faz parte da turnê de despedida do artista baiano, Tempo Rei. >

Tudo começou quando a gravadora Polygram decidiu, em 1973, organizar um grande evento com seus artistas, propondo encontros musicais inéditos. O evento foi batizado de Festival Phono 73. A Gil e Chico foi dada a tarefa de compor e cantar uma música juntos. O encontro foi marcado para um sábado de semana santa no apartamento de Chico, localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro – cenário que, aliás, inspiraria um trecho da letra. >

Antes do encontro, Gil decidiu preparar uma proposta. Na sexta-feira da Paixão, ele se sentou no tatame onde dormia na época e buscou esvaziar a mente para se concentrar. A atmosfera religiosa da data o levou à ideia do cálice de Cristo, referência ao momento em que Jesus, no calvário, pede ao Pai que afaste dele o cálice da agonia. Foi assim que surgiu o refrão da música: "Pai, afasta de mim esse cálice". Em seguida, Gil compôs a primeira estrofe, inspirada por uma bebida amarga chamada Fernet, que Chico costumava oferecer em suas visitas. >

IMPORTANTE! ? Gilberto Gil usa imagens da resistência à ditadura paga cantar Cálice, em sua turnê de despedida Tempo Rei!



A canção, em parceria com Chico Buarque, foi uma das mais perseguidas durante os anos de chumbo.



Obrigado, @gilbertogil, por tudo, sempre! ❤️✊ pic.twitter.com/JwknBaVDcl — Nota (@jornalnota) March 20, 2025

No sábado, ao chegar ao apartamento de Chico, Gil foi recebido com a bebida italiana e apresentou o que havia criado. Ao cantar o refrão, Chico percebeu imediatamente a ambiguidade da palavra "cálice", que, ao ser pronunciada, soava como "cale-se". Essa descoberta deu à música um duplo sentido, associando o sofrimento religioso à repressão da ditadura militar. >

A partir daí, os dois artistas começaram a trabalhar juntos. Como Gil havia levado apenas o refrão melodizado, Chico sugeriu ideias para a musicalização da primeira estrofe. Eles combinaram um novo encontro para continuar a composição. Chico criou mais duas estrofes, e Gil compôs uma terceira, totalizando quatro estrofes em versos decassílabos. >

Na hora de definir a ordem das estrofes, Gil propôs que fossem intercaladas, já que não havia um encadeamento linear entre elas. Chico concordou, e a estrutura final ficou assim: a primeira estrofe de Gil, a segunda de Chico, a terceira de Gil e a quarta de Chico. A terceira estrofe, escrita por Gil, já trazia a influência do tema do silêncio, introduzido por Chico. Nela, frases como "silêncio na cidade não se escuta" e "mesmo calada a boca, resta o peito" reforçavam a ideia de que a censura era uma ilusão, pois a resistência sempre encontrava uma forma de se expressar. >

A Polygram queria fazer um grande evento com todos os seus artistas no formato de encontros, e foi dada a mim e ao Chico a tarefa de compor e cantar uma música em dupla.



Era semana santa e nós marcamos um encontro no sábado no apartamento dele, na Rodrigo de Freitas (a lagoa… https://t.co/w5qcsuido0 — Gilberto Gil (@gilbertogil) March 21, 2025

A música, no entanto, enfrentaria a censura antes mesmo de ser apresentada ao público. No dia do show, logo após Gil e Chico começarem a cantar "Cálice", os microfones foram desligados. Gil suspeita que a música já havia sido vetada pela censura, mas os artistas decidiram desafiar a proibição. "Tenho a impressão de que ela tinha sido apresentada à censura, tendo-nos sido recomendado que não a cantássemos, mas nós fizemos uma desobediência civil e quisemos cantá-la", relembrou Gil. A música foi lançada por Chico Buarque somente em 1978, cinco anos depois do festival.>

Assim, "Cálice" se tornou um símbolo de resistência e criatividade, unindo a dor à luta contra a repressão política. A música, que hoje é um marco da MPB, nasceu de um processo colaborativo entre dois gênios da música brasileira, que transformaram um momento de censura em um hino de liberdade. >

Depois da versão censurada e mutilada no festival Phono 743, 45 anos depois, eles tocaram a canção em 2018, no Festival Lula Livre, no Rio de Janeiro, protestando pela prisão do então ex-presidente. >

Veja a letra de Cálice

Pai, afasta de mim esse cálice>

Pai, afasta de mim esse cálice>

Pai, afasta de mim esse cálice>

De vinho tinto de sangue>

Pai, afasta de mim esse cálice, pai>

Afasta de mim esse cálice>

Pai, afasta de mim esse cálice>

De vinho tinto de sangue>

Como beber dessa bebida amarga>

Tragar a dor, engolir a labuta>

Mesmo calada a boca, resta o peito>

Silêncio na cidade não se escuta>

De que me vale ser filho da santa>

Melhor seria ser filho da outra>

Outra realidade menos morta>

Tanta mentira, tanta força bruta>

Pai (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice>

De vinho tinto de sangue>

Como é difícil acordar calado>

Se na calada da noite eu me dano>

Quero lançar um grito desumano>

Que é uma maneira de ser escutado>

Esse silêncio todo me atordoa>

Atordoado eu permaneço atento>

Na arquibancada pra qualquer momento>

Ver emergir o monstro da lagoa>

Pai (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice>

De vinho tinto de sangue>

De muito gorda a porca já não anda (cálice)>

De muito usada a faca já não corta>

Como é difícil, pai (pai), abrir a porta (cálice)>

Essa palavra presa na garganta>

Esse pileque homérico no mundo>

De que adianta ter boa vontade>

Mesmo calado o peito, resta a cuca>

Dos bêbados do centro da cidade>

Pai (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice (pai)>

Afasta de mim esse cálice>

De vinho tinto de sangue>

Talvez o mundo não seja pequeno (cálice)>

Nem seja a vida um fato consumado (cálice, cálice)>

Quero inventar o meu próprio pecado>

(Cálice, cálice, cálice)>

Quero morrer do meu próprio veneno>

(Pai, cálice, cálice, cálice)>

Quero perder de vez tua cabeça (cálice)>

Minha cabeça perder teu juízo (cálice)>

Quero cheirar fumaça de óleo diesel (cálice)>