LITERATURA

A epopeia de Gilgamesh vira texto teatral pelas mãos de Ordep Serra

Intelectual baiano adapta texto literário escrito há mais de quatro mil anos. Lançamento será nesta quarta (25)

Roberto Midlej

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 10:44

Estima-se que a epopeia de Gilgamesh tenha sido escrita há aproximadamente quatro mil anos e, por isso, é a mais antiga obra desse gênero, à frente de outros clássicos, como Ilíada e Odisseia. O texto é de autoria desconhecida, mas o que se sabe é que foi escrito pelo povo sumério, que vivia na Mesopotâmia, área hoje correspondente a parte do Iraque e do Kuwait. O poema, que conta a história de um rei semideus que luta contra a morte, foi escrito originalmente em língua acadiana.

Ordep Serra é presidente da Academia de Letras da Bahia Crédito: Pico Garcez/divulgação

Encantado com o texto, que classifica como “uma meditação sobre a morte”, o professor Ordep Serra decidiu adaptá-lo para a estrutura de um roteiro teatral, batizado como A Travessia de Gilgamesh (Alba/228 págs/ distribuição gratuita), que será lançado nesta quarta-feira, às 18h, na sede da Academia de Letras da Bahia (ALB). Ordep também estará lançando Heiddeger na Caverna (Odysseus/346 págs/R$ 84), em que analisa parte da obra do filósofo alemão.

Mesmo considerando que são obras bastante densas e de escrita nada simples, Ordep diz que gostou da experiência de escrevê-las praticamente ao mesmo tempo: “Nunca escrevo um livro exclusivamente, porque me cansa. Agora mesmo, estou escrevendo um livro de poemas e um romance ao mesmo tempo. Quando passo de um para outro, minha cabeça descansa”, diz o intelectual, que é também presidente da Academia de Letras da Bahia.

Gilgamesh

A epopeia é um gênero literário que reporta a atos heroicos e, segundo Ordep, Gilgamesh é um herói no sentido antigo do termo. “Ele é semidivino: dois terços, um deus; um terço, humano. E ele descobre que é mortal quando perde um amigo querido, Enkidu, que inicialmente era seu rival”, observa o professor. É o contato com a morte que apavora o herói.

Inconformado, ele procura Atrahásis, um sábio supremo que sobreviveu a um grande dilúvio e é conhecido por ter se livrado da morte. O sábio conta a Gilgamesh um segredo: existe uma planta que faz rejuvenescer. O herói então vai atrás da tal planta e até consegue alcançá-la. Mas uma serpente devora a planta e quem rejuvenesce é o animal.

A paixão de Ordep por Gilgamesh é antiga: em 1985, o professor já havia lançado outra adaptação da epopeia, como lembra no prefácio do novo livro: “Tentava dar um ideia do grande poema, sem esconder a fragmentação do texto a duras penas recuperado. De lá para cá, novas descobertas e ricos estudos apontaram esclarecimentos, preencheram lacunas e permitiram uma leitura mais completa dessa obra, cuja composição teve uma longa história”.

Explica-se a expressão “a duras penas recuperado”, que Ordep usa: a obra original, além de ter sido redigido na língua acadiana, hoje em desuso, estava registrada em tábuas de barro e em escrita cuneiforme, o que dificulta muito a compreensão por parte dos tradutores. “As tábuas estavam mutiladas e isso torna a leitura muito difícil. Muitos assiriólogos se debruçam no mundo sobre as tábuas para resgatar a epopeia. Então, com o passar dos anos, a epopeia de Gilgamesh muda, porque se descobrem fragmentos dela de tempos em tempos”, argumenta Ordep. Com essas mudanças, o livro lançado há 40 anos por ele ficou “caduco”, como diz o próprio professor.

Daí, a necessidade de atualizá-lo. “Além disso, o livro que lancei em 1985 só comunicava bem a pessoas eruditas. Só eruditos se interessam por fragmentos. Então, fiquei com isso na cabeça. Queria transmitir a beleza da história e senti que, como epopeia, ficaria limitado. Por isso, escolhi a linguagem do teatro”, argumenta Ordep.

Heidegger

No outro livro que será lançado amanhã, Heidegger na Caverna, Ordep propõe uma discussão a respeito do conceito de “verdade”, a partir do olhar do filósofo alemão sobre o tema. “Eu me concentro nas últimas obras dele, públicas após sua morte. Eu discuto a tese dele sobre a verdade, discordo e tomo minha posição”, afirma o professor.

Ordep ressalta que, ainda que Heidegger seja assumidamente antissemita, não se pode ignorar sua obra. Mas faz ressalvas: “Ele se mostrou genial e estúpido: era um antissemita, o que mostra a estupidez dele. Mas era genial como pensador e está entre os cinco maiores filósofos do século passado. Eu sou antifascista e às vezes a obra de Heidegger me causa raiva. Mas não possa jogar fora o que ele escreveu. Preciso criticá-lo com seriedade, mas levo em conta o valor dela. Richard Wagner era antissemita. Mas vamos deixar de ouvir suas composições por isso? Aí, quem perde somos nós”, define Ordep.

SERVIÇO