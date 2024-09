NAMORO INTERROMPIDO

A Fazenda 16: Raquel Brito diz que namorado foi assassinado quando ela tinha 19 anos

Peoa revelou informação pessoal durante conversa no reality

Com a popularidade em alta, a peoa Raquel Brito tem viralizado nas redes sociais de várias formas, seja com a coceira nas partes íntimas, ou contando que tem vontade de seguir a medicina igual ao irmão, Davi Brito, vencedor do BBB 24.