A Fazenda: Cézar Black e Kally Fonseca protagonizam cenas quentes

O ex-BBB Cézar Black e a cantora Kally Fonseca protagonizaram um momento "proibidão" dentro do reality A Fazenda 15.



Os dois ficaram na festa que foi realizada na última sexta-feira (17), mas as imagens demoraram de ir ao ar. O novo casal dividiu a mesma cama e trocaram carícias e beijos, mas o baiano se arrependeu.



"A Kally foi lá pra cama de madrugada e a gente acabou ficando. E eu tô mal", contou Cézar para um peão. Os telespectadores comentaram nas redes sociais que o enfermeiro humilhou a artista dentro do programa.