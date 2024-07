TURISMO

Ação especial abre temporada de observação de baleias-jubarte em Salvador

Visitação no Museu Náutico da Bahia ocorre das 9h às 18h

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de julho de 2024 às 19:04

Aberta temporada das baleias Crédito: Bruno Concha

Moradores e turistas passam a contar, a partir desta segunda-feira (15), com uma atração de lazer a mais entre os meses de julho e outubro em Salvador. Foi aberta oficialmente a temporada de observação de baleias-jubartes na cidade e a população pode conferir a partir do mirante do Museu Náutico da Bahia, na Barra, os mamíferos gigantes que, porventura, resolvam passar pela Baía de Todos-os-Santos.

Com a presença de autoridades e convidados, a abertura da programação foi realizada no Terminal Náutico de Salvador, no Comércio, e contou com a exibição dos filmes “Baleias Urbanas Soteropolitanas” e “A Primeira Vez”. Os presentes ainda puderam conhecer as embarcações das empresas Shark Dive e a Apolônio Turismo Náutico, responsáveis pela realização dos passeios náuticos para observação das baleias em alto mar.

Ao fazer a avaliação da temporada de 2023 e anunciar as novidades para 2024, o médico veterinário, doutor em Ciência Animal e coordenador do projeto Baleia Jubarte em Salvador, Gustavo Rodamilans, fez questão de destacar o potencial de Salvador para o turismo de observação de espécies marinhas, em especial das baleias-jubarte.

“Ano passado foi o primeiro ano dessa parceria que deu muito certo. Com certeza, 2024 será ainda melhor. Temos o Museu aberto para quem quiser apreciar daqui a presença delas, a exposição com informações sobre a espécie e, ainda, a possibilidade de fazer o passeio no mar e avistar os animais de perto”, frisa, lembrando que a primeira a capital do Brasil é a rota da passagem de baleias pelo país, sobretudo de fêmeas vindas da Antártica, à procura de águas mais quentes e calmas para ter os filhotes e cumprir rituais de acasalamento.

Turismo e ecologia

O subsecretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Walter Júnior, destacou que o segundo ano consecutivo da programação de observação das baleias-jubarte evidencia o fortalecimento de mais um viés do turismo em Salvador, o turismo ecológico e sustentável. Segundo ele, as ações que envolvem a temporada são importantes ferramentas para fomentar conhecimento, educação e conscientização ambiental.

“A estratégia desenvolvida no ano passado foi um sucesso e está sendo replicada esse ano, sob a perspectiva de valorizar as nossas belezas naturais, a fauna que contempla a presença das baleias nessa migração que ocorre todos os anos. Além de apresentar um pilar que é de desenvolvimento econômico, a partir do turismo, é também uma iniciativa de preservação do meio ambiente, fazendo com que todas as gerações se preocupem com a qualidade das nossas águas na Baía de Todos-os-Santos”, avaliou.

Para o secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, Salvador, tão rica em belezas naturais, mais uma vez é privilegiada ao ser escolhida pelas baleias-jubarte para procriação nesse período do ano. “É um dos maiores mamíferos do nosso planeta. Para nós é um presente a possibilidade de receber esses visitantes na nossa Baía”, pontuou.

O secretário lembrou ainda do papel fundamental que os cetáceos desenvolvem na natureza, contribuindo para minimizar o efeito das mudanças climáticas. “As baleias-jubarte captam CO2 durante a vida e quando morrem, o gás carbônico vai para o fundo do oceano. Então elas têm essa grande importância de absorver o gás carbônico”, completou.

Atividades

A visitação no Museu Náutico da Bahia ocorre das 9h às 18h e curiosos têm à disposição binóculos para a observação. No ano passado 153 baleias foram avistadas e a expectativa é que número seja ainda maior neste ano.

Dentre as atrações para o público nesta temporada estão a exposição “Salvador das Baleias”, no Forte Santa Maria, das 10h às 18h, com dez placas informativas contendo texto e imagens sobre a reprodução, biologia e comportamento das baleias. Há também uma réplica caudal da espécie. As fotos são explicativas e equipes circulam em alguns momentos para fazer o atendimento aos turistas. Uma equipe dará suporte para recepcionar baianos, turistas, as escolas e universidades, através de agendamento prévio.

Quem desejar viver a experiência em alto mar e conhecer os animais de pertinho, o turismo náutico em embarcações é também uma opção. Na temporada passada, foram realizados 27 passeios marítimos voltados para essa atividade, com 153 baleias avistadas, segundo o Projeto Baleia Jubarte.