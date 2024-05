FESTIVAL

Afropunk anuncia pré-venda exclusiva de ingressos

Entradas poderão ser adquiridas através da plataforma Sympla.

Publicado em 3 de maio de 2024 às 09:56

No ano em que celebra as duas décadas desde o lançamento do manifesto que deu origem à plataforma, o Afropunk promete uma edição histórica no Brasil com shows exclusivos e encontros emocionantes nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador.

O evento contará com pré-venda exclusiva de ingressos entre os dias 6 e 10 de maio, para clientes do Banco do Brasil. A ação contará com desconto de 30% e parcelamento em até 6x sem juros para os clientes Ourocard. As entradas poderão ser adquiridas através da plataforma Sympla.

No dia 11 de maio, será aberta a venda para o público geral. O desconto, no entanto, seguirá para os clientes do banco, que terão o abatimento de 20% pelo resto do período de vendas em todos os setores, também com exceção para o passaporte nas categorias meia e meia social.