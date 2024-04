CLUBE CORREIO

Final de semana terá os espetáculos Contando Raul e A Luta em Salvador

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 14:33

Agenda de final de semana da capital terá Contando Raul, com Marcos Clement e A Luta, com Amaury Lorenzo Crédito: Reprodução

O fim dessa semana será marcado por música e atuação em dois espetáculos especiais na na agenda cultural de Salvador. Na sexta-feira (12), o espetáculo musical Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza, protagonizado pelo artista e produtor cultural Marcos Clement volta aos palcos do Teatro Sesc Casa do Comércio, a partir das 20h. A apresentação intercala músicas com histórias curiosas da vida do saudoso ‘maluco beleza’ e terá sessões também no sábado (13) às 20h e domingo (14) às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do teatro.

O ator Amaury Lorenzo, que interpretou Ramiro na novela“Terra e Paixão”, chega a Salvador com o espetáculo "A LUTA”, nos dias 13 e 14 de abril (sábado e domingo), no Teatro Jorge Amado. Com direção de Rose Abdallah, a peça acumula êxito na crítica desde sua estreia em setembro de 2022, sendo indicada Prêmio Cesgranrio de Teatro na categoria de melhor ator pela performance de Amaury. As apresentações acontecerão no sábado às 20h e no domingo às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do teatro.

A LUTA é um monólogo teatral baseado na terceira parte do livro Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), que transforma o ator em um rapsodo que conta, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889).

SERVIÇO: Contando Raul Seixas I Dias 12 e 13 de abril (sábado e domingo) às 19h e 14 (domingo) às 20h no Teatro Sesc Casa do Comércio I Ingressos: entre R$ 45 e R$ 120