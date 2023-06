Al Pacino é pai pela quarta vez, aos 83 anos

Aos 83 anos, Al Pacino virou pai pela quarta vez. O bebê com a namorada Noor Alfallah, de 29, se chama Roman Pacino, segundo representantes do ator divulgaram ao site TMZ.



O casal virou assunto por volta de abril de 2022, quando foram vistos jantando juntos pela primeira vez. Noor já teve relacionamentos com Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen, segundo o TMZ.



O bebê tem como irmãos Julie Marie, de 33 anos, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, filhas de Beverly D'Angelo, com quem ele teve um relacionamento entre 1997 e 2003.