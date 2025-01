CINEMA NACIONAL

Além de ‘Ainda Estou Aqui’, confira os filmes brasileiros em cartaz nos cinemas

O cinema nacional vive um momento de sucesso nas bilheteiras, com grandes títulos ganhando destaque no país

Pipoca, refrigerante, luz apagada e sala lotada: o cinema brasileiro vive um momento de importante reconhecimento, com grande procura por filmes nacionais nas bilheteiras. Após o sucesso do aclamado Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, outros títulos brasileiros também têm conquistado destaque e ganhado visibilidade.

Segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Brasil atingiu um recorde de salas de cinema em funcionamento, com 3.509 abertas em 1º de janeiro de 2025, superando o número registrado em 2019, antes da pandemia de covid-19. Aproveitando esse momento, o CORREIO apresenta os principais filmes brasileiros em cartaz nas telonas.

Após uma temporada de grande sucesso e reconhecimento internacional, Baby chega aos cinemas com a história de Wellington, um jovem liberado de um Centro de Detenção para menores. Perdido nas ruas de São Paulo, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa que lhe ensina novas formas de sobrevivência. Com prêmios conquistados tanto no Brasil quanto no exterior, o filme promete emocionar.

A icônica saga de Chicó e João Grilo retorna com O Auto da Compadecida 2. Vinte anos após seu desaparecimento, João Grilo volta a Taperoá, onde é recebido como um "santo" devido à lenda de sua ressurreição. Junto com Chicó, ele se vê no centro de uma trama política local, sendo usado por poderosos para fins eleitorais. No entanto, João Grilo planeja um novo golpe, e as coisas acabam tomando rumos inesperados, com o passado se repetindo.