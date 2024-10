LADY NIGHT

Alessandra Negrini revela preferência por homens brasileiros na cama

Atriz também contou nunca ter tido relações com mulheres

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 18:05

Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Multishow

Durante sua participação no programa 'Lady Night', Alessandra Negrini, de 54 anos, abriu o coração para contar sobre suas experiências sexuais. Entre as revelações, a atriz revelou nunca ter tido relações com mulheres e que homens brasileiros são melhores que estrangeiros na cama.

Toda a conversa iniciou quando a apresentadora Tata Werneck relembrou a época em que Alessandra dava aulas de português para estrangeiros. Usando as aulas com um duplo sentido Tata questionou: "E você prefere dar pra gringo ou brasileiro?", após a atriz ter revelado que já havia tido experiências com homens de outros países. "Brasileiro", respondeu Alessandra.