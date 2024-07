GRÁVIDA

Alexandra Daddario, atriz de Percy Jackson e White Lotus, anuncia gravidez

Alexandra Daddario anunciou que está grávida do primeiro filho

Alexandra Daddario, atriz de Percy Jackson e White Lotus, anuncia gravidez Crédito: Reprodução/@alexandradaddario

A atriz Alexandra Daddario anunciou nesta quarta-feira, 10, que está grávida do primeiro filho. A novidade foi divulgada em primeira mão pela revista Vogue, que compartilhou as primeiras imagens da artista estadunidense que está no sexto mês de gestação.

'A estrela está à espera do seu primeiro filho com o marido, o produtor de cinema Andrew Form', revelou o portal em publicação nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Alexandra brincou: 'Animada para o meu filho ir para a pré escola com os filhos de Margot Robbie e Hailey Bieber'

Além de Alexandra Daddario, outras atrizes de Hollywood também estão grávidas

No domingo, 7, Margot Robbie, estrela de 'Barbie', foi fotografada com a barriga de grávida à mostra junto do marido, Tom Ackerley. Já Hailey anunciou a gestação do primeiro filho com Justin Bieber no início do mês de maio.

Atualmente com 38 anos de idade, Alexandra Daddario ganhou reconhecimento no cinema após participar da franquia de filmes de 'Percy Jackson', no qual interpretou a semideusa Annabeth.

A atriz também integrou o elenco das séries 'True Detective' (2014) e 'The White Lotus' (2021), além dos filmes 'Terremoto: A Falha de San Andreas' (2015), 'Baywatch' (2017) e 'Pode Guardar Um Segredo?' (2019).

Alexandre Daddario fala sobre aborto que sofreu no passadoAlexandre, sem muito detalhes, comentou sobre um aborto que sofrou no passado: 'É longo e complicado, então não quero ser muito específica. Esses tipos de perdas e traumas são muito difíceis de explicar, a menos que você tenha passado por eles. Eu realmente me identifico com todas as mulheres que passaram por essas coisas de uma maneira que eu não entendia completamente antes. É muito, muito doloroso'.

A descoberta da sua segunda gravidez trouxe animação para Alexandra, mas ao mesmo tempo, outros turbilhões de emoções. 'Na verdade, foi bem difícil de processar', explica a atriz. 'Você tem muitos sentimentos complicados'.

'Eu estava sobrecarregada com o trabalho. Parte de mim estava tipo: 'Essa é a pior coisa do mundo'. Outra parte de mim era: 'Isso é realmente uma ótima distração', porque eu não fico sentada lá o dia todo como em minha casa pensando: ‘Se eu pegar essa panela para fazer macarrão, algo ruim vai acontecer? Se eu comer esse macarrão, algo ruim vai acontecer?' desabafou Alexandra.

Alexandra revelou, ainda, o medo que sentia de que a informação de sua gravidez vazasse por meio de algum portal de notícias ou que fosse flagrada por paparazzis. 'Ou alguém está tentando tirar uma foto de J.Lo nos Hamptons, e eu estou no fundo, e eles dizem, 'Eu acho que é aquela garota de The White Lotus, e ela parece grávida’, então o Daily Mail pega', brinca a atriz.

Atualmente Daddario pratica yoga pré-natal e visita fóruns de mães na internet que dividem suas experiências durante as etapas da gravidez. 'Eu fico tipo, devo fazer solidcore com 14 semanas? Melhor verificar isso no Reddit (fórum de mães)', afirmou.

Alexandra Daddario e Andrew Form se casaram em 2022

Durante uma cerimônia em Nova Orleans, Estados Unidos, em 2022, Alexandra e Andrew oficializaram sua união. De início, o casório seria na Itália, mas por compromissos de trabalho o casal optou pela cidade de Louisiana, nos EUA.