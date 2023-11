Alexandre Correa alega mal-estar e interrompe entrevista ao vivo sobre caso Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa pediu para interromper uma entrevista ao vivo após dizer passar mal ao relembrar as acusações de agressão feitas por Ana Hickmann contra ele. O caso aconteceu durante uma participação de Alexandre no programa Chupim, da Metropolitana FM, nesta quarta-feira, 29.



O empresário foi questionado se acreditava em um retorno do relacionamento com a apresentadora. À pergunta, ele respondeu prontamente: "não". Na sequência, um dos apresentadores, Marcelo Barbur, disse que iria exibir vídeos sobre o caso. Alexandre, então, pediu para que a entrevista fosse interrompida por alguns instantes para que pudesse beber um copo de água com açúcar.