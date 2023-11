Alexandre Correa processa Ana Hickmann: 'Ele é a verdadeira vítima', diz advogado

Alexandre Correa, através de seus advogados, entrou com duas medidas judiciais contra Ana Hickmann na noite desta segunta-feira (27). Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha, o empresário acusa a apresentadora de alienação parental e também pede a parcial da medida protetiva que impede o empresário de se aproximar de Ana e de seus familiares.



O empresário argumenta que a apresentadora estaria atuando para dificultar a convivência do filho do casal com ele.