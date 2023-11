Alexandre Correa, Marido de Ana Hickmann, entra com pedido de divórcio

Alexandre Bello Correa entrou com um pedido para se divorciar da esposa, a apresentadora Ana Hickmann, nesta sexta-feira (24). Em entrevista ao g1, o advogado do empresário, Enio Martins Murad, explicou o pedido foi feito após o apartamento de Alexandre ter sido vistoriado pela polícia na quinta-feira (23).



Enio também revelou que a apresentadora entrou com um pedido de medida protetiva contra o marido na quarta-feira (22).



Ana abriu boletim de ocorrência contra Alexandre após relatar ter sido vítima de agressão física e ameaça em 11 de novembro dentro da própria casa, em Itu (SP). Segundo o documento, ele teria segurado a porta com o pé, momento em que o objeto atingiu o braço da apresentadora.